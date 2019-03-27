Подследственного экс-главврача Красноярского перинатального центра выпустили из-под домашнего ареста
Подследственного экс-главврача Красноярского перинатального центра Андрея Павлова выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Теперь он может выходить из своей квартиры, но покидать пределы города ему запрещено. Информацию подтверждает как адвокат Елена Евменова, так и представители краевого следкома.
Напомним, что на Андрея Павлова было заведено несколько уголовных дел. Его подозревают в получении откатов от поставщиков расходных медицинских товаров в размере 10 % от суммы каждого контракта: три эпизода получения взятки в значительном размере, четыре – в крупном и один эпизод – в особо крупном.
Арестовали Павлова в январе 2018 года, после 8 месяцев выпустили под домашний арест по состоянию здоровья. И вот теперь – под подписку о невыезде. Накануне его заметили в одном из ресторанов города и сразу узнали.
Добавим, что сейчас Перинатальный центр возглавляет Вадим Янин, которые покинул пост министра здравоохранения края по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU