2019-03-27T06:37:37+03:00
Происшествия

В Красноярске водитель легковушки подставился под автобус на выделенной полосе

Захотелось прокатиться с ветерком – не вышло [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске водитель легковушки подставился под автобус на выделенной полосе. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск"В Красноярске водитель легковушки подставился под автобус на выделенной полосе. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске водитель легкового автомобиля в буквальном смысле подставился под автобус, ехавший по выделенной полосе. Видео с камеры уличного наблюдения появилось в социальных сетях, в группе «ЧП-Красноярск». Судя по дате на видео, ДТП произошло накануне, 26 марта, на улице Белинского. Из центра в сторону Медицинского университета по трем полосам в гору поднимался поток легковых машин. Не то, чтобы была пробка, но поток растянулся на всю длину улицы.

В Красноярске водитель легковушки подставился под автобус на выделенной полосе.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

Рядом – совершенно свободная выделенная полоса, по которой набирала скорость крупногабаритная маршрутка. Неожиданно одна из легковых машин вывернула из своего ряда направо, на выделенку и... остановилась. И тут же получила сильный удар в бок. Понятное дело, что продолжать движение автобус не мог, пассажиры начали покидать салон.

Пользователи паблика принялись шутить в адрес водителя легковушки. А самому водителю наверняка не смешно. Ему придется отвечать не только за выезд на запрещенную полосу, но и за то, что создал аварийную ситуацию.

Видео «ЧП-Красноярск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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