Красноярцам, живущим у подножия сползающей горы Вышки, предложили переехать

СЕГОДНЯ 06:15 2019-03-27T06:15:09+03:00

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Красноярцам, живущим у подножия горы Вышки, возможно, придется переехать. Причина – угрозы оползня со склона горы. К такому решению пришли накануне участники выездного совещания специалисты и представители городской администрации.

Недавно стало известно, что владелец одного из домов у подножия горы разрешил добычу камня со склона на границе своего участка. Камень использовался как строительный материал, а предприимчивый гражданин, видимо, получал от этого выгоду. И вот теперь дошло до того, что склон начал разрушаться.

В зоне риска – восемь домов на улице Базайской. Жильцам уже предложили места в жилом маневренном фонде.

- Выполняются все необходимые мероприятия по защите населения и территории города от возникшей опасности, - отметил руководитель главного управления по ГО, ЧС и ПБ Валерий Коротков. – Выставлены запрещающие знаки, блокирован доступ к месту добычи камня, а к проведению обследования склона для определения степени опасности привлечены научные организации. Специалисты ведут постоянное наблюдение за состоянием склона. При угрозе схода будут приняты меры – от закрепления склона до сооружения подпорной стены.

Вот так выглядит вышка со стороны. Фото пресс-службы администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU