2019-03-27T06:15:09+03:00
Происшествия

Красноярцам, живущим у подножия сползающей горы Вышки, предложили переехать

Безопасность восьми домов под угрозой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцам, живущим у подножия сползающей горы Вышки, предложили переехать. Фото пресс-службы администрации городаКрасноярцам, живущим у подножия сползающей горы Вышки, предложили переехать. Фото пресс-службы администрации города
Изменить размер текста:

Красноярцам, живущим у подножия горы Вышки, возможно, придется переехать. Причина – угрозы оползня со склона горы. К такому решению пришли накануне участники выездного совещания специалисты и представители городской администрации.

Недавно стало известно, что владелец одного из домов у подножия горы разрешил добычу камня со склона на границе своего участка. Камень использовался как строительный материал, а предприимчивый гражданин, видимо, получал от этого выгоду. И вот теперь дошло до того, что склон начал разрушаться.

В зоне риска – восемь домов на улице Базайской. Жильцам уже предложили места в жилом маневренном фонде.

- Выполняются все необходимые мероприятия по защите населения и территории города от возникшей опасности, - отметил руководитель главного управления по ГО, ЧС и ПБ Валерий Коротков. – Выставлены запрещающие знаки, блокирован доступ к месту добычи камня, а к проведению обследования склона для определения степени опасности привлечены научные организации. Специалисты ведут постоянное наблюдение за состоянием склона. При угрозе схода будут приняты меры – от закрепления склона до сооружения подпорной стены.

Вот так выглядит вышка со стороны. Фото пресс-службы администрации города

Вот так выглядит вышка со стороны. Фото пресс-службы администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцы пожаловались на загрязненный воздух над городом
Подследственного экс-главврача Красноярского перинатального центра выпустили из-под домашнего ареста
В Красноярске водитель легковушки подставился под автобус на выделенной полосе
Преступление и наказание: телефонный террорист ждет своей участи в красноярском СИЗО
Заборы вокруг объектов Универсиады в Красноярске оставят навсегда
Не до смеха: в Хакасии покусанный таксист набросился на семью пассажиров с ножом
В Красноярске станет одним районом больше
В Туве следователи проводят проверку по факту перепутанной медсестрой детсада прививочной вакцины
В Красноярском крае вводят сезонное ограничение для движения тяжелого транспорта
Дорожные полицейские предупреждают автомобилистов: на дорогах становится больше велосипедистов и мотоциклистов
В Красноярском крае регистрируют первые пожары в лесах
В Саяногорске психически больной парень до смерти забил отчима, заступившись за мать
Зеленогорский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии