2019-03-27T05:52:23+03:00
Происшествия

Преступление и наказание: телефонный террорист ждет своей участи в красноярском СИЗО

В декабре прошлого года он якобы заминировал железнодорожный вокзал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Преступление и наказание: телефонный террорист ждет своей участи в красноярском СИЗОПреступление и наказание: телефонный террорист ждет своей участи в красноярском СИЗОФото: Мария ЛЕНЦ
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В красноярском следственном изоляторе дожидается своей участи телефонный террорист. 58-летний мужчина решил немного поиграться со спецслужбами. И как-то не подумал о последствиях. «Шутка» обернулась для него крупными неприятностями.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирского управления МВД на транспорте, в декабре прошлого года на телефон «02» поступил звонок от неизвестного лица, в котором он сообщил об угрозе взрыва вокзала. Какого – не уточнил, поэтому силовики выехали сразу на три объекта – железнодорожный и два автобусных вокзала. Окружили объекты по периметру, эвакуировали пассажиров и персонал. Обследовали территории – никакой взрывчатки не обнаружили.

Лже-минера задержали в помещении привокзальных касс железнодорожного вокзала и доставили в дежурную часть. Им оказался неработающий житель Рыбинского района, у которого за плечами давние нелады с законом. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснил, что обиделся на полицию: незадолго до этого его задержали его за распитие спиртного и мелкое хулиганство.

За телефонный терроризм мужчине грозит до 5 лет, суд состоится в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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