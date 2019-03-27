Заборы вокруг объектов Универсиады в Красноярске оставят навсегда
Ограждения вокруг объектов Универсиады «Сопка» и «Радуга» и некоторых других демонтировать не станут, сообщил накануне руководитель минспорта края Сергей Алексеев. Система безопасности, которая была сделана специально, чтобы защитить участников Студенческих игр, волонтеров и болельщиков, останется. Однако будет работать в упрощенном режиме и не доставит неудобства горожанам, которые гуляют и занимаются спортом на объектах. Причина, по которой ограждения оставят – здесь планируют и впредь проводить соревнования международного уровня и восстанавливать периметр безопасности каждый раз будет довольно затратно.
- Мы сделаем все, чтобы минимизировать неудобства. Режим обычной работы будет упрощенный. Могут быть какие-то неудобства сначала, но потом все люди привыкнут, а мы сделаем так, чтобы им было комфортно, - сообщил министр спорта региона.
Останутся заборы и вокруг кампуса СФУ. Студентам и преподавателям это не нравится, они даже публично обратились к руководству университета и собирают подписи за снесение заборов, из-за которых СФУ теперь ассоциируется с режимным учреждением закрытого типа».
ИСТОЧНИК KP.RU