Заборы вокруг объектов Универсиады в Красноярске оставят навсегда

СЕГОДНЯ 05:35 2019-03-27T05:35:07+03:00

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Ограждения вокруг объектов Универсиады «Сопка» и «Радуга» и некоторых других демонтировать не станут, сообщил накануне руководитель минспорта края Сергей Алексеев. Система безопасности, которая была сделана специально, чтобы защитить участников Студенческих игр, волонтеров и болельщиков, останется. Однако будет работать в упрощенном режиме и не доставит неудобства горожанам, которые гуляют и занимаются спортом на объектах. Причина, по которой ограждения оставят – здесь планируют и впредь проводить соревнования международного уровня и восстанавливать периметр безопасности каждый раз будет довольно затратно.

- Мы сделаем все, чтобы минимизировать неудобства. Режим обычной работы будет упрощенный. Могут быть какие-то неудобства сначала, но потом все люди привыкнут, а мы сделаем так, чтобы им было комфортно, - сообщил министр спорта региона.

Останутся заборы и вокруг кампуса СФУ. Студентам и преподавателям это не нравится, они даже публично обратились к руководству университета и собирают подписи за снесение заборов, из-за которых СФУ теперь ассоциируется с режимным учреждением закрытого типа».

ИСТОЧНИК KP.RU