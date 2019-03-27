В Красноярске станет одним районом больше

СЕГОДНЯ 04:30 2019-03-27T04:30:31+03:00

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В Красноярске может появиться еще один административный район, восьмой. Пока что это планы, которыми поделился накануне в своем отчете глава города Сергей Еремин. Но планы вполне осязаемые. Нетрудно догадаться, какой из имеющихся семи районов можно будет поделить.

Сегодня самый крупный по территории и самый населенный – Советский. Огромное хозяйство, если учесть, что в нем проживают 320 тысяч человек, а через несколько лет, учитывая темпы строительства, численность населения района дойдет и до 400 тысяч.

Уже сейчас районом сложно управлять и обслуживать. Поэтому целесообразней будет выделить из состава Советского района микрорайон Солнечный. Там сейчас проживают около 75 тысяч человек. И, опять же учитывая количество строек, население Солнечного будет расти и дальше быстрыми темпами. К тому же там своя развитая социальная инфраструктура.

Но даже если город придет к такому решению – создать новую самостоятельную административную единицу, то сделать это будет непросто. Придется, что называется, походить по инстанциям, вплоть до Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU