В Красноярском крае вводят сезонное ограничение для движения тяжелого транспорта

СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-26T19:58:15+03:00

Большегрузные автомобили будут проверять на мобильных пунктах весового контроля, которые расположатся на трассах. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае вводят сезонное ограничение для движния тяжелого транспорта. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления автомобильных дорог.

По данным ведомства, ограничение на движение крупногабаритного и тяжелого транспорта, как и все прошлые годы, начнет действовать с 15 апреля и продлится до 14 мая.

- Ограничение вводится в связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий и распространяется на автомобили (с грузом или без груза), которые превышают временно установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось – 6 тонн, двухосную тележку – 5 тонн, трехосную тележку – 4 тонны, - говорят в управлении автодорог.

Большегрузные автомобили будут проверять на мобильных пунктах весового контроля, которые расположатся на трассах. В первые же сутки действия ограничения на дорогах, на которые оно распространяется, появятся временные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», а также знаки дополнительной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU