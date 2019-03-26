СЕГОДНЯ 19:42 2019-03-26T19:42:27+03:00

По данным ведомства, пожароопасный сезон уже считается открытым в Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Новосёловском, Шушенском, Ужурском, Шарыповском районах. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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В Красноярском крае регистрируют первые пожары в лесах. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства.

По данным ведомства, пожароопасный сезон уже считается открытым в Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Новосёловском, Шушенском, Ужурском, Шарыповском районах.

В связи с этим в министерстве обсудили вопросы готовности всех оперативных сил к предстоящему сезону.

- В 2019 году в мониторинге пожарной опасности и тушении лесных пожаров в центральной группе районов края будут задействованы более 320 сотрудников авиа- и наземной служб краевого Лесопожарного центра, а также более 70 единиц специализированной техники. Созданы необходимые запасы топлива, продовольствия, отремонтированы и подготовлены более 600 единиц оборудования и противопожарного инвентаря. Лесоавиационные работы будут проводиться с применением воздушных судов, авиационное патрулирование территории центральной группы районов будут осуществлять 9 летчиков-наблюдателей, - говорят в пресс-службе министерства лесного хозяйства края.

ИСТОЧНИК KP.RU