2019-03-26T19:35:08+03:00
Происшествия

В Саяногорске психически больной парень до смерти забил отчима, заступившись за мать

Молодому человеку показалось, что мужчина ударил ее
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По данным следствия, подозреваемый имеет психическое заболевание и состоит на учете у психиатра.По данным следствия, подозреваемый имеет психическое заболевание и состоит на учете у психиатра.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Саяногорске психически больной парень до смерти забил отчима, заступившись за мать. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета.

По версии следователей, 18-летний подозреваемый, в ноябре прошлого года после совместного застолья с матерью и отчимом набросился на неродного отца. Ему показалось, что тот ударил его мать. Он бил мужчину сначала палкой, шваброй, потом обрезком трубы. От полученных травм житель Саяногорска умер прямо в квартире. После этого подозреваемый сам вызвал полицию и во всем сознался.

По данным следствия, подозреваемый имеет психическое заболевание и состоит на учете у психиатра. Тем не менее, это не первое его преступление. Помимо умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, молодого человека подозревают в кражах. Какое наказание он понесет, решит суд, который состоится совсем скоро – следователи уже передали для рассмотрения все материалы дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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