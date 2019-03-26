СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-26T15:54:53+03:00

Возможно, у наших ребят еще будут победы и призовые места во Всероссийских олимпиадах этого года. Только в других дисциплинах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Одиннадцатиклассник Евгений Чернацкий получил право поступления на профильную специальность в любой вуз страны без экзаменов

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Зеленогорский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

По данным ведомства, ученик 11-класса лицея №174 закрытого города Евгений Чернацкий стал одним из лучших на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по астрономии. Таким образом парень получил право поступления на профильную специальность в любой вуз страны без экзаменов.

Награждение победителей и призеров олимпиады прошло в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Всего в олимпиаде приняли участие почти 200 школьников из 44 регионов России.

- Напомним, что финал Всероссийской олимпиады школьников стартовал 19 марта в разных городах России. Школьники со всей территории РФ соревнуются в интеллектуальных состязаниях по 24 предметам. Мероприятие продлится до 27 апреля,- говорят в региональном минобразовании.

Так, что, возможно, у наших ребят еще будут победы и призовые места. Только в других дисциплинах.

ИСТОЧНИК KP.RU