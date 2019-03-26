Зеленогорский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии
Зеленогорский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.
По данным ведомства, ученик 11-класса лицея №174 закрытого города Евгений Чернацкий стал одним из лучших на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по астрономии. Таким образом парень получил право поступления на профильную специальность в любой вуз страны без экзаменов.
Награждение победителей и призеров олимпиады прошло в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Всего в олимпиаде приняли участие почти 200 школьников из 44 регионов России.
- Напомним, что финал Всероссийской олимпиады школьников стартовал 19 марта в разных городах России. Школьники со всей территории РФ соревнуются в интеллектуальных состязаниях по 24 предметам. Мероприятие продлится до 27 апреля,- говорят в региональном минобразовании.
Так, что, возможно, у наших ребят еще будут победы и призовые места. Только в других дисциплинах.
ИСТОЧНИК KP.RU