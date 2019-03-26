2019-03-26T14:57:33+03:00
Общество

Житель Туруханского района вымогал у односельчанина автомобиль, шантажируя перепиской с его бывшей женой

На мужчину завели уголовное дело по трем статьям
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На подозреваемого завели уголовные дела по трем статьям: «Вымогательство», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров».На подозреваемого завели уголовные дела по трем статьям: «Вымогательство», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров».Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Житель Туруханского района вымогал у односельчанина автомобиль, шантажируя перепиской с его бывшей женой. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следователей, житель поселка Бор Туруханского района, придя в гости к бывшей жене, подобрал графический пароль от ее смартфона и сфотографировал на свой телефон личные переписки женщины.

После этого мужчина начал шантажировать этими переписками односельчанина, требуя, чтобы тот отдал ему машину. Владелец авто заявил в полицию и шантажиста задержали при передаче автомобиля и документов на него.

На подозреваемого завели уголовные дела по трем статьям: «Вымогательство», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров». Следователи закончили сбор материалов по этому делу, все передали в суд. Только за вымогательство мужчине грозит до четырех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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