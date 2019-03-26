2019-03-26T15:13:24+03:00
Здоровье

В Красноярске из 1327 людей, сделавших флюорографию, 11 оказались больны туберкулезом

Таковы результаты акции краевого туберкулезного диспансера
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Как говорят врачи, делать флюорографию нужно, как минимум, один раз в шесть месяцев.Как говорят врачи, делать флюорографию нужно, как минимум, один раз в шесть месяцев.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске из 1327 людей, сделавших флюорографию, 11 оказались больны туберкулезом. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, это результаты акции, которую провел краевой тубдиспансер в преддверии Дня борьбы с туберкулезом.

Каждый год, перед Днем борьбы с туберкулезом (отмечают 24 марта) красноярский краевой тубдиспансер проводит выездные акции. Флюоромобили дежурят в разных районах города, а все жалеющие красноярцы или гости города могут сделать снимки легких и сердца без предварительной записи и без предъявления документов.

В этом году исследование прошли 1327 человек, у 11 из них – подозрение на туберкулез. Подтвердит наличие или отсутствие диагноза дальнейшее обследование.

Как говорят врачи, делать флюорографию нужно, как минимум, один раз в шесть месяцев. Сделать снимок легких можно в поликлинике о месту жительства бесплатно, при предъявлении полиса ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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