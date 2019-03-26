2019-03-26T13:37:52+03:00
Происшествия

Жителя Богучанского района будут судить за убийство продавца магазина, совершенное два года назад

Покупатель зарезал молодую женщину за то, что она отказалась дать ему в долг спиртное
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Уголовное дело по статье «Убийство» передали в суд, мужчине грозит серьезный срок в колонии.Уголовное дело по статье «Убийство» передали в суд, мужчине грозит серьезный срок в колонии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителя Богучанского района будут судить за убийство продавца магазина, совершенное два года назад. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следователей, убийство 29-летней женщины-продавца в магазине поселка Октябрьский Богучанского района произошло 1 марта 2017 года. Несмотря на то, что на одежде убитой нашли следы крови преступника, убийство долгое время оставалось нераскрытым. На причастность к преступлению следователи проверили около 300 человек.

Установить подозреваемого удалось только 6 марта нынешнего года.

- Обвиняемый вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме и дал изобличающие себя показания, - говорят в пресс-службе краевого следкома.

Как выяснилось, мужчина пришел в магазин за спиртным, но продавщица отказалась давать алкоголь в долг, и тогда покупатель напал на нее с ножом.

Уголовное дело по статье «Убийство» передали в суд, мужчине грозит серьезный срок в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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