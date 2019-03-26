Жителя Богучанского района будут судить за убийство продавца магазина, совершенное два года назад
Жителя Богучанского района будут судить за убийство продавца магазина, совершенное два года назад. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.
По версии следователей, убийство 29-летней женщины-продавца в магазине поселка Октябрьский Богучанского района произошло 1 марта 2017 года. Несмотря на то, что на одежде убитой нашли следы крови преступника, убийство долгое время оставалось нераскрытым. На причастность к преступлению следователи проверили около 300 человек.
Установить подозреваемого удалось только 6 марта нынешнего года.
- Обвиняемый вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме и дал изобличающие себя показания, - говорят в пресс-службе краевого следкома.
Как выяснилось, мужчина пришел в магазин за спиртным, но продавщица отказалась давать алкоголь в долг, и тогда покупатель напал на нее с ножом.
Уголовное дело по статье «Убийство» передали в суд, мужчине грозит серьезный срок в колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU