2019-03-26T12:44:28+03:00
Общество

В Красноярске продают квартиры по ценам элитных авто

«Двушка» по цене Lexus или BMW
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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"Двушка"в "Белых росах" по цене равна Lexus ES 250"Двушка"в "Белых росах" по цене равна Lexus ES 250Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске продают квартиры по ценам элитных авто. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали представители портала N1.RU.

Аналитики портала снова изучили предложения по продаже квартир на рынке недвижимости краевого центра и сравнили ценники на квадратные метры с ценами на элитные автомобили.

Результаты получились такие. В среднем «двушку» в Красноярске можно обменять без доплаты с чьей-либо стороны на BMW 5 Series (520i) в базовой комплектации или Mercedes-Benz E-Class. В денежном эквиваленте это – чуть более 3 000 000 рублей.

На правом берегу двухкомнатные квартиры чуть дешевле, чем в среднем по краевому центру – около 2 700 000 рублей. Ну, или Lexus ES 250.

Нашелся ценовой аналог и для самой дорогой квартиры Красноярска – семимиллионным апартаментам в Академгородке. За эти деньги можно купить Porsche Cayenne.

По данным аналитиков недвижимости, цены на элитные машины и на квартиры в нашем городе растут постоянно и почти что с одинаковыми темпами. Хотя за последнее время скорость подорожания недвижимости все же стала выше темпу подорожания эксклюзивных иномарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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