2019-03-26T12:18:40+03:00
Происшествия

В Ужурском районе будут судить молодую женщину за убийство 48-летнего сожителя

Мужчина избил сожительницу и толкнул на раскаленную печь, и она взялась за нож
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В ходе расследования подозреваемая полностью признала свою вину, дала полные и исчерпывающие показанияВ ходе расследования подозреваемая полностью признала свою вину, дала полные и исчерпывающие показанияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ужурском районе будут судить молодую женщину за убийство 48-летнего сожителя. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следователей, все случилось в начале января. 34-летняя жительница Ужурского района и ее 48-летний сожитель выпивали, а затем поругались. Мужчина избил женщину и толкнул ее на раскаленную печь, из-за чего она сильно обожгла руки.

Тогда женщина взялась за нож. Она нанесла своему сожителю один удар в шею, который оказался смертельным. После того, как женщина поняла, что сожитель мертв, она попросила соседа помочь ей спрятать тело в погребе гаража.

Через несколько дней соседи заметили отсутствие мужчины и заявили в полицию.

- Прибывший наряд полиции установил все обстоятельства исчезновения мужчины, после обнаружения его тела, задержал подозреваемую в совершении убийства. В ходе расследования она полностью признала свою вину, дала полные и исчерпывающие показания, - прокомментировали в пресс-службе ГСУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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