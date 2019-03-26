В Красноярск доставили девять новых вместительных автобусов

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-26T15:10:09+03:00

Как только автобусы пройдут документальную процедуру оформления, их сразу же выпустят на маршрутные линии. Фото: пресс-служба мэрии

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В Красноярск доставили девять новых автобусов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как говорят в мэрии, это лишь первая партия, всего таких автобусов будет 25. Это ЛиАЗы для городских пассажирских перевозок, вместительностью до 75 человек. Стоит одна такая машина почти восемь миллионов рублей.

- Каждый автобус оборудован апарелью и системой наклона кузова, электронными маршрутоуказателями, системой ГЛОНАСС и камерами видеонаблюдения. Как только они пройдут документальную процедуру оформления, их сразу же выпустят на маршрутные линии, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Правда, о том, на какие конкретно маршруты выйдут новые машины, пока в мэрии не сообщают. Остается надеяться, что эти автобусы будут работать на тех направлениях, где сейчас отмечается наиболее высокий пассажиропоток, и маршруток не хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU