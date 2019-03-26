СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-26T11:36:05+03:00

На данный момент у следователей находится уголовных дел 12, участников и инвесторов насчитали более 4 000 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Ущерб следователи оценивают в сумму более 209 миллионов рублей, арестованное имущество подозреваемых оценили в миллиард рублей

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Полицейские арестовали имущество подозреваемых по делам обманутых красноярских дольщиков. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В краевой полиции рассказали журналистам о подробностях уголовных дел в отношении долевых застройщиков. Так на данный момент у следователей находится уголовных дел 12, участников и инвесторов насчитали более 4 000 человек, а ущерб, нанесенный людям, оценили в сумму более 209 000 000 рублей.

По восьми уголовным делам привлекли пятерых подозреваемых, им назначили досудебную меру пресечения заключение под стражу или домашний арест. Одного из подозреваемых – экс-директора строительной компании «Реставрация» пока не нашли. Ему вынесли решение о мере пресечения заочно, как только его найдут, сразу отправят под арест.

На имущество подозреваемых наложили арест, все объекты их собственности оценили в сумму более 1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU