СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-26T10:56:32+03:00

«Зеленый щит» и лесопарковый зеленый пояс вокруг Красноярска – это список лесопарковых зон, в который вошли заповедник «Столбы», участки в Березовском, Манском, Балахтинском и Емельяновском районах, а также в Дивногорске и окрестностях. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Общественники просят главу Красноярска ускорить процесс создания «зеленого щита» города. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального Общероссийского народного фронта.

«Зеленый щит» и лесопарковый зеленый пояс вокруг Красноярска – это список лесопарковых зон, в который вошли заповедник «Столбы», участки в Березовском, Манском, Балахтинском и Емельяновском районах, а также в Дивногорске и окрестностях. Общая площадь участков - самая большая в России, около 250 000 гектаров. После официального оформления всех участков в лесопарковый пояс краевого центра, эти зоны станут особыми, вырубать там деревья и вести определенные виды деятельности будет нельзя.

Проект одобрили депутаты краевого заксобрания, и уже 4 декабря документы на него должны были быть готовы. Но этого не случилось. В связи с чем общественники просят ускорить этот процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU