2019-03-26T10:30:44+03:00
Авто

Второй раз за месяц: красноярские автомобилисты говорят о том, что бензин снова подешевел

Люди удивляются: обычно в это время года наблюдается сезонное подорожание топлива
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Горожане говорят: бензин продают дешевле, как минимум, в двух сетях АЗС города.Горожане говорят: бензин продают дешевле, как минимум, в двух сетях АЗС города.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Второй раз за месяц: красноярские автомобилисты говорят о том, что бензин снова подешевел. О том, что на заправках краевого центра опять изменились ценники, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали читатели.

Горожане говорят: бензин продают дешевле, как минимум, в двух сетях АЗС города. По наблюдениям автомобилистов 92-й теперь стоит почти на рубль меньше, чем, скажем, неделю назад, а 95-й и 98-й – вообще почти на два рубля за литр!

Такое снижение цен специалисты объясняют также, как и обычно: снизилась закупочная стоимость топлива у крупных поставщиков, изменили ценники в минус и розничные сети заправочных станций.

Правда, люди удивляются: с чего бы это? Обычно весной, в преддверии начала посевной, горючее, наоборот, резко растет в цене. Хотя, совсем не исключено, что в скором времени ценники на красноярских заправках изменятся точно также, как изменились теперь, только стоимость литра бензина на них будет выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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