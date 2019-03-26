СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-26T08:53:07+03:00

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На севере Красноярского края открыли дорогу в аэропорт. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, трассу «Норильск – Кайеркан – Алыкель» частично закрыли накануне, 25 марта, вечером. Причина: низовая метель и низкая видимость. Проезжать разрешали только автобусам в сопровождении спецтехники и спецмашинам.

Сегодня, 26 марта, утром, погода в Заполярье улучшилась, и дорогу в аэропорт открыли для всех видов транспорта.

Сейчас, судя по информации на сайте аэропорта Норильска, сейчас там около -2 градусов и ветер около 6 метров в секунду, небольшой снег.

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Северяне, а в особенности жители Заполярья – люди закаленные климатом и морозом, стойкие и бесстрашные. Но, как выяснилось, и они могут испугаться не на шутку. Например, попав в «черную пургу» - так называют явление, метель, при которой скорость ветра превышает отметку 40 метров в секунду, а видимость снижается до нескольких метров. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU