СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-26T08:16:35+03:00

Призовое место в олимпиаде дает школьникам право получить сертификат ЕГЭ по информатике на 100 баллов или получить дополнительные 10 баллов в общее портфолио. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Школьники из Красноярского края заранее получили 100 баллов по информатике. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, финал олимпиады Национальной технологической инициативы завершился в Дальневосточном федеральном университете. В финале принимала участие и команда из Красноярского края. Ребята из школы космонавтики и школы №143 Красноярска стали призерами олимпиады. А это дает им право получить сертификат ЕГЭ по информатике на 100 баллов или получить дополнительные 10 баллов в общее портфолио.

- Участники команды Красноярского края принесли региону призовые места в индивидуальном зачете. В треке «Виртуальная и дополненная реальность» лидерами стали учащиеся 11 класса Школы космонавтики: Максим Кузин, Дарья Щигорева. Призерами по этому же направлению стали Дмитрий Бакуневич и Валерия Пронина (Школа космонавтики). Одиннадцатиклассник Валентин Чернышов из красноярской школы № 143 имени Тимошенко А.В. завоевал статус призера по направлению «Водные робототехнические системы», - прокомментировали в министерстве образования Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU