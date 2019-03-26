2019-03-26T07:56:50+03:00
Общество

Спасатели снова предупреждают красноярских рыбаков и автолюбителей: осторожно, тонкий лед!

Сотрудники МЧС провели рейд на Абаканской протоке в краевом центре
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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С рыбаками, находившимися на льду, провели профилактические беседы, раздали им памятки с информацией о безопасном поведении на водных объектах в это время года.С рыбаками, находившимися на льду, провели профилактические беседы, раздали им памятки с информацией о безопасном поведении на водных объектах в это время года.Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Спасатели снова предупреждают красноярских рыбаков и автолюбителей: осторожно, тонкий лед! Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС региона, сотрудники ведомства вновь провели рейд на Абаканской протоке Енисея в краевом центре.

С рыбаками, находившимися на льду, провели профилактические беседы, раздали им памятки с информацией о безопасном поведении на водных объектах в это время года.

- В связи с погодными условиями лед в этом месте достаточно тонкий, что представляет угрозу для рыбаков. Поэтому наши специалисты будут проводить рейды и патрулирования, в ходе которых определят места массового выхода рыбаков на лед, проверят установленные на берегах водоемов запрещающие аншлаги и, конечно, будут проводить профилактические беседы с любителями подледного лова, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Также спасатели напоминают о мерах безопасности автомобилистам: выезжать на лед за пределами санкционированных ледовых переправ опасно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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