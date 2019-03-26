Спасатели снова предупреждают красноярских рыбаков и автолюбителей: осторожно, тонкий лед!
Спасатели снова предупреждают красноярских рыбаков и автолюбителей: осторожно, тонкий лед! Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС региона, сотрудники ведомства вновь провели рейд на Абаканской протоке Енисея в краевом центре.
С рыбаками, находившимися на льду, провели профилактические беседы, раздали им памятки с информацией о безопасном поведении на водных объектах в это время года.
- В связи с погодными условиями лед в этом месте достаточно тонкий, что представляет угрозу для рыбаков. Поэтому наши специалисты будут проводить рейды и патрулирования, в ходе которых определят места массового выхода рыбаков на лед, проверят установленные на берегах водоемов запрещающие аншлаги и, конечно, будут проводить профилактические беседы с любителями подледного лова, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Также спасатели напоминают о мерах безопасности автомобилистам: выезжать на лед за пределами санкционированных ледовых переправ опасно!
ИСТОЧНИК KP.RU