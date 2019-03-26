В Красноярске построят многопрофильную детскую больницу за 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:48 2019-03-26T08:07:39+03:00

Предполагается, что в краевом центре построят детское лечебное учреждение на 640 коек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Многопрофильная детская больница появится в Красноярске. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе управления губернатора региона.

Поданным ведомства, глава края Александр Усс в ходе рабочего визита в столицу встретился с федеральным министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Губернатор и глава министерства обсудили проект строительства в Красноярске многопрофильной детской больницы.

Предполагается, что в краевом центре построят детское лечебное учреждение на 640 коек. Проектно-сметная документация на здание уже прошла государственную экспертизу. Предполагается, что в больнице будут инфекционное, хирургическое, соматическое, диагностическое и лабораторное отделения. На строительство здания потребуется около 15 000 000 рублей.

- Наличие современной детской больницы, оснащенной высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием, позволит существенным образом повысить качество и доступность оказания медицинской помощи детям, сократить сроки пребывания в круглосуточном стационаре и снизить показатели детской смертности в регионе, - говорят в пресс-службе управления губернатора Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU