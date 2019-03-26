Улица Ястынская в Красноярске станет четырехполосной
В Красноярске улица Ястынская станет четырехполосной. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, об этом рассказал на выездном совещании глава Советского района Дмитрий Дмитриев.
На этом выездном совещании обсуждали тему масштабной реконструкции Ястынской. И расширение улицы до четырех полос – не единственное изменение, которое здесь произойдет в результате капитального ремонта. На улице обустроят тротуары, сделают освещение, а еще снесут незаконные ларьки и павильоны. По данным районной администрации, таких конструкций здесь около 70.
Кроме того, изменится на этом участке Советского района и схема движения городского транспорта. Уже со 2 марта по-новому маршруту двигается автобус №81. Благодаря этому администрация планирует повысить доступность микрорайона Ястынской.
Полностью реконструкцию этого участка улицы планируют завершить до 30 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU