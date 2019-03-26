Красноярским автомобилистам рекомендуют подождать с заменой резины

СЕГОДНЯ 06:15 2019-03-26T08:08:28+03:00

Дело в том, что днем в Красноярское уже установилась стабильно плюсовая температура, а вот по ночам еще столбики термометров опускаются до минусовых отметок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Инспекторы ДПС говорят, что еще не время

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Еще не время: дорожные полицейские рекомендуют красноярским автомобилистам подождать с заменой зимней резины на летнюю. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС города.

Дело в том, что днем в Красноярское уже установилась стабильно плюсовая температура, а вот по ночам еще столбики термометров опускаются до минусовых отметок.

- В результате на дороге образовывается тонкая микропленка льда, которая ухудшает сцепление шин с дорожным полотном. К тому же, по прогнозам синоптиков в ближайший месяц могут быть осадки в виде снега. Автоинспекторы рекомендуют менять зимнюю резину на летнюю только тогда, когда будет полностью исключен риск утренних заморозков, - прокомментировали в пресс-службе полка ДПС Красноярска.

Конечно, данные рекомендации в первую очередь касаются тех водителей, кто передвигается по загородным трассам. По ночам там значительно холоднее, поэтому более высок риск возникновения гололедицы.

ИСТОЧНИК KP.RU