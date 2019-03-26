СЕГОДНЯ 05:21 2019-03-26T05:21:18+03:00

Коммунальщикам мужчина сказал, что все деньги потратил на свадьбу Фото: Мария ЛЕНЦ

Приставы наложили запрет на выезд этого человека из страны, и он сам пришел в отдел ФССП

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Житель Красноярского края заплатил долг за «коммуналку», когда его свадебное путешествие оказалось под угрозой. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевом управлении федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, этот мужчина из Курагинского района задолжал по счетам за коммунальные услуги почти 80 000 рублей. Представителям местного предприятия ЖКХ он объяснил: денег нет – он серьезно потратился на организацию свадьбы и свадебного путешествия. И тогда на мужчину подали в суд, после- судебное решение передали в местный отдел судебных приставов.

На жениха завели исполнительное производство и наложили запрет на его выезд из страны. И после этого должник сам пришел в территориальный отдел ФССП и выплатил свой долг.

- Должник явился в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность, заявив, что ему не нужны проблемы при выезде за границу, так как они с женой собираются на отдых, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU