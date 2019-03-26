Житель Красноярского края заплатил долг за «коммуналку», когда его свадебное путешествие оказалось под угрозой
Житель Красноярского края заплатил долг за «коммуналку», когда его свадебное путешествие оказалось под угрозой. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевом управлении федеральной службы судебных приставов.
По данным ведомства, этот мужчина из Курагинского района задолжал по счетам за коммунальные услуги почти 80 000 рублей. Представителям местного предприятия ЖКХ он объяснил: денег нет – он серьезно потратился на организацию свадьбы и свадебного путешествия. И тогда на мужчину подали в суд, после- судебное решение передали в местный отдел судебных приставов.
На жениха завели исполнительное производство и наложили запрет на его выезд из страны. И после этого должник сам пришел в территориальный отдел ФССП и выплатил свой долг.
- Должник явился в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность, заявив, что ему не нужны проблемы при выезде за границу, так как они с женой собираются на отдых, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU