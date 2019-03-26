Большой фестиваль мультфильмов стартовал в Красноярске
Большой фестиваль мультфильмов стартовал в Красноярске в минувшую пятницу, 22 марта. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили организаторы фестиваля (в Фонде Михаила Прохорова).
Большой фестиваль мультфильмов проводят в Красноярске уже в 12-й раз. И в этом году организаторы снова обещают зрителям насыщенную и очень интересную программу - самые свежие продукты российской и зарубежной анимационной индустрии.
Кроме показа мультфильмов в рамках фестиваля пройдет режиссерский семинар на тему «Какие бывают мультфильмы и как их придумывать» от режиссера, художника, сценариста Ивана Максимова.
Также анимационные фильмы из программы фестиваля смогут увидеть не только жители и гости краевого центра, но и люди из других городов региона.
КОНКРЕТНО
Где можно увидеть полную программу фестиваля:
- на сайте – по этой ссылке.
Фото: предоставлено организаторами
ИСТОЧНИК KP.RU