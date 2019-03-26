СЕГОДНЯ 05:02 2019-03-26T05:02:35+03:00

Анимационные фильмы из программы фестиваля смогут увидеть не только жители и гости краевого центра, но и люди из других городов региона. Фото: предоставлено организаторами

В программе фестиваля этого года – самые свежие продукты российской и зарубежной анимационной индустрии

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Большой фестиваль мультфильмов стартовал в Красноярске в минувшую пятницу, 22 марта. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили организаторы фестиваля (в Фонде Михаила Прохорова).

Большой фестиваль мультфильмов проводят в Красноярске уже в 12-й раз. И в этом году организаторы снова обещают зрителям насыщенную и очень интересную программу - самые свежие продукты российской и зарубежной анимационной индустрии.

Кроме показа мультфильмов в рамках фестиваля пройдет режиссерский семинар на тему «Какие бывают мультфильмы и как их придумывать» от режиссера, художника, сценариста Ивана Максимова.

Также анимационные фильмы из программы фестиваля смогут увидеть не только жители и гости краевого центра, но и люди из других городов региона.

КОНКРЕТНО

Где можно увидеть полную программу фестиваля:

- на сайте – по этой ссылке.

Фото: предоставлено организаторами

ИСТОЧНИК KP.RU