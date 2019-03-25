Бара имени Хворостовского в Красноярске не будет
Владелец бара имени Хворостовского решил не открывать его под таким названием. Об этом его попросили близкие артиста, сообщает «Прима».
Напомним, хенд-мейд вывеску бара с фамилией певца на днях заметили во дворе ЦУМа. Питейное заведение и Хворостовский, это кощунство, возмутились соцсети.
А чуть позже к собственнику обратился двоюродный брат певца. И потребовал вывеску снять. Так что сейчас на ней вывели - No Name bar. И даже подумывают объявить конкурс на новое название. Как уверяет хозяин, он – большой поклонник артиста. Но и хотел произвести впечатление, как без этого?
Открыть свой бар он собирается 5 апреля. Обещает, место будет не пафосное. Обшарпанные стены в граффити, любопытные детали. Рассчитано на студентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU