СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-25T16:09:01+03:00

Бара имени Хворостовского в Красноярске не будет. Фото: Прима.

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Владелец бара имени Хворостовского решил не открывать его под таким названием. Об этом его попросили близкие артиста, сообщает «Прима».

Напомним, хенд-мейд вывеску бара с фамилией певца на днях заметили во дворе ЦУМа. Питейное заведение и Хворостовский, это кощунство, возмутились соцсети.

А чуть позже к собственнику обратился двоюродный брат певца. И потребовал вывеску снять. Так что сейчас на ней вывели - No Name bar. И даже подумывают объявить конкурс на новое название. Как уверяет хозяин, он – большой поклонник артиста. Но и хотел произвести впечатление, как без этого?

Открыть свой бар он собирается 5 апреля. Обещает, место будет не пафосное. Обшарпанные стены в граффити, любопытные детали. Рассчитано на студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU