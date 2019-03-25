2019-03-25T15:07:56+03:00
Общество

Первые бабочки проснулись в Красноярском крае

На юге региона заметили крапивниц
Ася ЖУКОВА
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Первые бабочки проснулись в Красноярском крае.Первые бабочки проснулись в Красноярском крае.Фото: Ася ЖУКОВА
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Первые бабочки появились в Красноярском крае. Проснувшихся после зимы крапивниц сняли в нацпарке «Шушенский бор», расположенном на юге региона. На фото – бабочки греются под солнцем, наслаждаясь теплом. Кстати, по словам сотрудников, в нынешнем году крапивниц увидели раньше, чем обычно. Как правило, те начинают просыпаться только в апреле.

Погода в Сибири капризная, еще может внезапно похолодать, пойти снег. Но бабочкам ничего не грозит, заверили в нацпарке. Если подморозит, спрячутся в укромном уголке и «перезимуют» - опять уснут. Пока не придет тепло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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