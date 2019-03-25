2019-03-25T13:38:16+03:00
Происшествия

«Играл с детьми в лошадку и фотографировал»: в Красноярском крае вожатый пойдет под суд за растление трех девочек

Ему может грозить до 20 лет
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Красноярском крае вожатый пойдет под суд за растление трех девочек. Фото: страница лагеря в соцсети.В Красноярском крае вожатый пойдет под суд за растление трех девочек. Фото: страница лагеря в соцсети.
Изменить размер текста:

В Железногорске Красноярского края будут судить вожатого детского лагеря «Орбита», растлившего трех воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- В ночь с 1 на 2 июля 2018 года обвиняемый, находясь в третьем корпусе центра «Орбита», совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек, - рассказывают следователи.

На тот момент всем им было по 11 лет. А мужчине – 47. Он числился на одном из местных предприятий. Хотя считался известным в городе хореографом. Педагогического образования у воспитателя не было, но он устраивался в лагерь, чтобы подзаработать. Другие девочки рассказывали: вожатый любил катать их на спине, «играл в лошадку». И все снимал на фото и видео.

После того, что случилось, на мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». Расследование уже завершено, материалы переданы в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Играл с девочками в лошадку и фотографировал»: в детском лагере вожатый надругался над 11-летней школьницей

Вот уже вторые сутки закрытый город под Красноярском тревожно гудит: жители обсуждают недавнее ЧП в детском лагере. Там в ночь с 1 на 2 июля вожатый вошел в комнату спящих школьниц и совершил с одной из них то, что на языке Уголовного кодекса называется насильственными действиями сексуального характера. Девочке всего 11 лет, вожатому – 47 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первые бабочки проснулись в Красноярском крае
ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик»
СФУ: 50 миллионов на снос периметра безопасности просто нет
Завтра на выезде Красноярск – Солонцы ограничат движение
Клиенты ВТБ потратили 540 млн рублей во время зимней Универсиады в Красноярске
Они декоративные? Новые качели рухнули на площади Революции в Красноярске
Легендарную 100-метровую высотку на Стрелке продают в Красноярске
Проснувшиеся на Татышеве суслики атакуют красноярцев
Из покореженных авто людей вырезали спасатели. В ДТП в Красноярском крае погибли трое
Арматура и сортир на вершине. Строительная свалка на Николаевской сопке возмутила красноярцев
Штрафы или общественные работы? Красноярцев спрашивают о наказании за парковку на газонах
Коптящий воздух автосервис попал под уголовное дело в Красноярске
«Вы жрали карбид и пили ртуть»: подросток из Красноярска вылетел с шоу Камеди Баттл
Работать не могла. Мать задолжала сыну полмиллиона рублей алиментов
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Под Красноярском спасли провалившуюся в подвал собаку