«Играл с детьми в лошадку и фотографировал»: в Красноярском крае вожатый пойдет под суд за растление трех девочек

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-25T13:38:16+03:00

В Красноярском крае вожатый пойдет под суд за растление трех девочек. Фото: страница лагеря в соцсети.

Ему может грозить до 20 лет

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В Железногорске Красноярского края будут судить вожатого детского лагеря «Орбита», растлившего трех воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- В ночь с 1 на 2 июля 2018 года обвиняемый, находясь в третьем корпусе центра «Орбита», совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек, - рассказывают следователи.

На тот момент всем им было по 11 лет. А мужчине – 47. Он числился на одном из местных предприятий. Хотя считался известным в городе хореографом. Педагогического образования у воспитателя не было, но он устраивался в лагерь, чтобы подзаработать. Другие девочки рассказывали: вожатый любил катать их на спине, «играл в лошадку». И все снимал на фото и видео.

После того, что случилось, на мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». Расследование уже завершено, материалы переданы в суд.

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Вот уже вторые сутки закрытый город под Красноярском тревожно гудит: жители обсуждают недавнее ЧП в детском лагере. Там в ночь с 1 на 2 июля вожатый вошел в комнату спящих школьниц и совершил с одной из них то, что на языке Уголовного кодекса называется насильственными действиями сексуального характера. Девочке всего 11 лет, вожатому – 47 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU