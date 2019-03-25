2019-03-25T12:29:11+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ потратили 540 млн рублей во время зимней Универсиады в Красноярске

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

Банк ВТБ провел исследование транзакционной активности своих клиентов в период XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске со 2 по 12 марта. Согласно полученным данным, в дни проведения соревнований владельцы карт ВТБ совершили почти 600 тысяч транзакций на сумму более 540 млн рублей. Это на 15% выше стандартных значений для данного периода.

Более половины всех транзакций участников и гостей Универсиады пришлось на продуктовые магазины и супермаркеты – около 320 тысяч покупок на 178 млн рублей. В барах и ресторанах за 11 дней они потратили более 45 млн рублей, средний чек за одну транзакцию составил около 450 рублей. Проживание в гостиницах и отелях обошлось гостям соревнований в 3,8 млн рублей.

В период Универсиады Красноярск посетили более 13 тысяч клиентов ВТБ со всей России. Максимальное количество (почти 10 тысяч человек) составили жители Сибирского федерального округа. Почти 2 тысячи человек приехали на соревнования из центральной части России, около 700 человек – с Урала, более 300 – с Дальнего Востока, Приволжья и Северо-Запада.

В ходе исследования ВТБ изучил транзакционную активность своих клиентов в Красноярске. В расчет брались дебетовые и кредитные карты. Траты анализировались в самых популярных категориях: «бары/рестораны», «супермаркеты», «магазины одежды и обуви», «гостиницы/отели», «кино/театры» и прочее.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Они декоративные? Новые качели рухнули на площади Революции в Красноярске
Легендарную 100-метровую высотку на Стрелке продают в Красноярске
Проснувшиеся на Татышеве суслики атакуют красноярцев
Из покореженных авто людей вырезали спасатели. В ДТП в Красноярском крае погибли трое
Арматура и сортир на вершине. Строительная свалка на Николаевской сопке возмутила красноярцев
Штрафы или общественные работы? Красноярцев спрашивают о наказании за парковку на газонах
Коптящий воздух автосервис попал под уголовное дело в Красноярске
«Вы жрали карбид и пили ртуть»: подросток из Красноярска вылетел с шоу Камеди Баттл
Работать не могла. Мать задолжала сыну полмиллиона рублей алиментов
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Под Красноярском спасли провалившуюся в подвал собаку