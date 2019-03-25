Они декоративные? Новые качели рухнули на площади Революции в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-25T12:19:38+03:00

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В самом центре Красноярска – на площади Революции – оборвались новые качели. Об этом сообщила молодая женщина, которая в тот момент на них сидела:

- В воскресенье мы с семьей гуляли по городу. И зашли с детьми (а их у меня четверо) покачаться на качелях в центре города. Было много народа, мы с мужем качали наших дочек, но напоследок села я. И тут цепь обрывается, и качели вместе со мной падают! При этом мне повезло, я не раскачалась. Если вы думаете, что я крупная, то нет. Мой вес – 62 кг. Да и ограничения по весу мы не увидели. Мне стало жутко, как я только подумала, что оборваться качели могли у детей. Идея хорошая, было бы грустно, что качели просто уберут, из-за того что никто не хочет следить за ними. Они приносят радость и детям и взрослым. Но получить серьёзные травмы, особенно детям, тоже страшно.

Напомним, новые качели появились на площади прошлым летом. Вот что пишут о ЧП в соцсетях:

- Тендер выиграет та строительная организация, которая предложит самую низкую цену на выполнение работ. Вот вам и материалы самые дешёвые, без запаса прочности.

- А вообще это не качели, это беседка с таким сиденьем просто посидеть отдохнуть, а она ещё и раскачиваться собралась.

- Там можно было по виду определить, что качели для красоты сделаны.

- Но это же детская площадка. А совсем не для взрослых. Пусть даже и 62 кг. Это не вес ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU