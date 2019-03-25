Проснувшиеся на Татышеве суслики атакуют красноярцев

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-25T09:54:45+03:00

Изменить размер текста: A A

На острове Татышев в Красноярске проснувшиеся суслики вышли на поиски пропитания. Чем можно угостить грызунов, а чем не стоит, рассказали специалисты зоопарка «Роев ручей».

Напомним, из зимней спячки суслики вышли только недавно. На улице еще прохладно: ночью бывает минусовая температура, пробрасывает снег. Поэтому, жалея зверьков, отдыхающие в Татыше-парке горожане стараются накормить их повкуснее. Между тем зоологи рассказывают: пичкать грызунов «едой с нашего стола» нельзя.

- Хлеб и всевозможные сладости, а уж тем более чипсы и конфеты сусликам только навредят! – предупреждают специалисты. - Рацион зверьков – сено и семена растений. Сейчас снег уже сошел, и этого «добра» на Татышеве в достатке. Так что в дополнительном питании суслики не нуждаются. Если все же решите их накормить, пусть это будут семена (пшеница или овес), купленные в зоомагазине. Как вариант, можно дать грызуну немного сена или моркови.

Кстати, проснулись пока не все суслики. Первыми встают молодые - к этому времени у них заканчиваются запасы жира. А вскоре подтянутся и «возрастные» грызуны, их спячка длится дольше.

ИСТОЧНИК KP.RU