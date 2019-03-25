Из покореженных авто людей вырезали спасатели. В ДТП в Красноярском крае погибли трое

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-25T09:31:00+03:00

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека. Фото: Ачинск автоканал.

Одна из машин ушла в занос и вылетела на встречную полосу

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Страшное ДТП под Ачинском Красноярского края унесло жизни трех человек. Зажатых в искореженных авто людей пришлось доставать спасателям.

- Авария произошла сегодня утром, 25 марта, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск старший инспектор управления ГИБДД по краю Александр Козлов. – По предварительной информации, на 11-м километре дороги водитель «Хонды Торнео» допустил занос с выездом на встречную полосу. В тот момент по ней двигался автомобиль «Таврия».

Зажатых в искореженных машинах людей доставали спасатели. Фото: Ачинск автоканал.

Удар был страшным. Машины в считанные секунды превратились в груды металла. Водитель и пассажир «Хонды» погибли на месте. Мужчину, находившегося за рулем «Таврии», увезли в больницу с травмами. Его пассажир не выжил.

- Сейчас на месте ДТП работают наши сотрудники, - продолжает Александр Козлов. – Они опрашивают свидетелей случившегося. Дорога частично перекрыта: в каждую сторону открыто по одной полосе.

По словам местных жителей, дорога в то утро была мокрой. К тому же на участке есть колея. Возможно, это и стало одной из причин трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU