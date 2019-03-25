2019-03-25T07:37:05+03:00
Общество

«Вы жрали карбид и пили ртуть»: подросток из Красноярска вылетел с шоу Камеди Баттл

Парня назвали талантливым, но его шутки жюри не впечатлили [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Подросток из Красноярска вылетел с шоу Камеди Баттл. Фото: стоп-кадр Камеди Баттл, ТНТ.Подросток из Красноярска вылетел с шоу Камеди Баттл. Фото: стоп-кадр Камеди Баттл, ТНТ.
Изменить размер текста:

16-летний Кирилл Скрипник из Красноярска не прошел в шоу Камеди Баттл на ТНТ. Выпуск с его участием вышел в эфир накануне. Напомним, парень переехал в Москву, чтобы начать карьеру артиста. После того, как выступил в шоу «Голос», о нем узнала вся страна. Впрочем, Кирилл пробует себя в разных жанрах. Так, на сцене Камеди он появился пять лет назад. И вот – вернулся снова.

- Как быстро растут чужие дети, - поразился ведущий Павел Воля. – Тогда вот такой вышел, в 12 лет.

- Это было 30 сантиметров назад, - парировал Кирилл. И начал выступление.

Пытался рассмешить публику шутками о своем детстве и разнице между поколениями.

Кирилл Скрипник на Камеди Баттл ..

- Нас постоянно приводят в пример как никчемное поколение, - рассуждал он. – А мы, говорят они, спали под дождем, прыгали на штыри в воду. Да нам вообще не нужна была вода, плавали в арматуре. Вы были крутые, жрали карбид и пили ртуть, помыли всех голубей в луже. Вы хвастаетесь, как все было плохо. И я могу также!

Монолог подростка жюри не впечатлил. Первым рычаг дернул Руслан Белый, а примерно через минуту и Антон Шастун.

- Ты очень талантливый парень, подготовься еще и возвращайся, - остановил Кирилла Тимур Родригез.

- Классных реприз нет вообще, - подытожил Белый.

Выступление Кирилла смотрите с 48:55. Видео - ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из покореженных авто людей вырезали спасатели. В ДТП в Красноярском крае погибли трое
Арматура и сортир на вершине. Строительная свалка на Николаевской сопке возмутила красноярцев
Штрафы или общественные работы? Красноярцев спрашивают о наказании за парковку на газонах
Коптящий воздух автосервис попал под уголовное дело в Красноярске
Работать не могла. Мать задолжала сыну полмиллиона рублей алиментов
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Под Красноярском спасли провалившуюся в подвал собаку
Памятник городским кошкам восстановили в Красноярске
Сохранились или бессмертные? В Красноярске массово выходят на тонкий лед Енисея
«Помогите встретиться нам!»: в Красноярске обещают вознаграждение нашедшему черного пса Атоса
Красноярцы спорят в соцсетях о запрете курения на левобережной набережной
В Абакане попытка полицейских задержать пьяного водителя привела к гибели водителя такси
В Красноярском крае спасатели участвуют в поисках двух мужчин
В первенстве мира среди юниоров по лыжному ориентированию красноярская спортсменка завоевала две медали
В красноярском зоопарке посетители угостили проснувшихся медведей бутербродами
«В эти часы рядом с Абаканом горит трава»: глава Хакасии призвал земляков прекратить весенние палы
Элитный дом могут построить в березовой роще Красноярска
Источник: замглавы Красноярска попал под уголовное дело
Мать пошла под суд за гибель знакомого, «обидевшего» ее ребенка
«Купите ему карусель»: в соцсетях обсуждают школьника, устроившего танцы вокруг столба посреди дороги
За две тысячи рублей житель Красноярского края купил... ссылку в интернете
Прокуратура заставила банк вернуть красноярцу миллион рублей
Перебдели. Живую новогоднюю елку срубили в красноярском сквере
Красноярских туристов перед выходом на маршрут обязали регистрироваться в МЧС
Ню и соцсети. Девушка отправила парню свои интимные фото и стала жертвой секс-хакера
«Студенты смеялись и снимали на видео»: ночью в Красноярске полыхнуло общежитие СФУ
Лечить не будем! Хозяева отказались от выпавшего из окна котенка