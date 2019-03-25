«Вы жрали карбид и пили ртуть»: подросток из Красноярска вылетел с шоу Камеди Баттл

СЕГОДНЯ 07:31 2019-03-25T07:37:05+03:00

Изменить размер текста: A A

16-летний Кирилл Скрипник из Красноярска не прошел в шоу Камеди Баттл на ТНТ. Выпуск с его участием вышел в эфир накануне. Напомним, парень переехал в Москву, чтобы начать карьеру артиста. После того, как выступил в шоу «Голос», о нем узнала вся страна. Впрочем, Кирилл пробует себя в разных жанрах. Так, на сцене Камеди он появился пять лет назад. И вот – вернулся снова.

- Как быстро растут чужие дети, - поразился ведущий Павел Воля. – Тогда вот такой вышел, в 12 лет.

- Это было 30 сантиметров назад, - парировал Кирилл. И начал выступление.

Пытался рассмешить публику шутками о своем детстве и разнице между поколениями.

Кирилл Скрипник на Камеди Баттл ..

- Нас постоянно приводят в пример как никчемное поколение, - рассуждал он. – А мы, говорят они, спали под дождем, прыгали на штыри в воду. Да нам вообще не нужна была вода, плавали в арматуре. Вы были крутые, жрали карбид и пили ртуть, помыли всех голубей в луже. Вы хвастаетесь, как все было плохо. И я могу также!

Монолог подростка жюри не впечатлил. Первым рычаг дернул Руслан Белый, а примерно через минуту и Антон Шастун.

- Ты очень талантливый парень, подготовься еще и возвращайся, - остановил Кирилла Тимур Родригез.

- Классных реприз нет вообще, - подытожил Белый.

Выступление Кирилла смотрите с 48:55. Видео - ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU