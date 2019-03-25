Под Красноярском спасли провалившуюся в подвал собаку

СЕГОДНЯ 06:01 2019-03-25T06:01:19+03:00

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Под Красноярском вызволили провалившуюся в подвал собаку. Об этом случае сообщили в КГКУ «Спасатель».

Все произошло на улице Заводская в Дивногорске. Там упала в подвал собака, принадлежащая одному из местных жителей. Вытащить ее сами хозяева не смогли. Пришлось звонить в МЧС.

- Поступил вызов – требуется помощь, чтобы вытащить животное, - Выехали на место. Собаку достали и передали владельцу.

Всего за минувшие сутки спасатели предприняли шесть выездов. Еще один – на берег Енисея, в районе острова Посадный. Прохожие заметили, что на льду играют 11 детей, срочно набрали 112. Сотрудники МЧС увели их на безопасное расстояние, а заодно провели беседу. О том, что выходить на тонкий лед сейчас опасно, это может закончиться трагедией.

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ИСТОЧНИК KP.RU