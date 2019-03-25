2019-03-25T06:01:19+03:00
Происшествия

Под Красноярском спасли провалившуюся в подвал собаку

Услышав жалобный вой, очевидцы позвонили в МЧС
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Под Красноярском спасли провалившуюся в подвал собаку. Фото: МЧС.Под Красноярском спасли провалившуюся в подвал собаку. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

Под Красноярском вызволили провалившуюся в подвал собаку. Об этом случае сообщили в КГКУ «Спасатель».

Все произошло на улице Заводская в Дивногорске. Там упала в подвал собака, принадлежащая одному из местных жителей. Вытащить ее сами хозяева не смогли. Пришлось звонить в МЧС.

- Поступил вызов – требуется помощь, чтобы вытащить животное, - Выехали на место. Собаку достали и передали владельцу.

Всего за минувшие сутки спасатели предприняли шесть выездов. Еще один – на берег Енисея, в районе острова Посадный. Прохожие заметили, что на льду играют 11 детей, срочно набрали 112. Сотрудники МЧС увели их на безопасное расстояние, а заодно провели беседу. О том, что выходить на тонкий лед сейчас опасно, это может закончиться трагедией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сохранились или бессмертные? В Красноярске массово выходят на тонкий лед Енисея

В Красноярске уже довольно тепло, лед на Енисее (и не только) стал совсем тонким. И горожане массово вышли… по нему гулять. Парочки подростков, целые семьи, даже мамы с колясками! Рискуя в один момент уйти под воду (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Памятник городским кошкам восстановили в Красноярске
Сохранились или бессмертные? В Красноярске массово выходят на тонкий лед Енисея
«Помогите встретиться нам!»: в Красноярске обещают вознаграждение нашедшему черного пса Атоса
Красноярцы спорят в соцсетях о запрете курения на левобережной набережной
В Абакане попытка полицейских задержать пьяного водителя привела к гибели водителя такси
В Красноярском крае спасатели участвуют в поисках двух мужчин
В первенстве мира среди юниоров по лыжному ориентированию красноярская спортсменка завоевала две медали
В красноярском зоопарке посетители угостили проснувшихся медведей бутербродами
«В эти часы рядом с Абаканом горит трава»: глава Хакасии призвал земляков прекратить весенние палы
Элитный дом могут построить в березовой роще Красноярска
Источник: замглавы Красноярска попал под уголовное дело
Мать пошла под суд за гибель знакомого, «обидевшего» ее ребенка
«Купите ему карусель»: в соцсетях обсуждают школьника, устроившего танцы вокруг столба посреди дороги
За две тысячи рублей житель Красноярского края купил... ссылку в интернете
Прокуратура заставила банк вернуть красноярцу миллион рублей
Перебдели. Живую новогоднюю елку срубили в красноярском сквере
Красноярских туристов перед выходом на маршрут обязали регистрироваться в МЧС
Ню и соцсети. Девушка отправила парню свои интимные фото и стала жертвой секс-хакера
«Студенты смеялись и снимали на видео»: ночью в Красноярске полыхнуло общежитие СФУ
Лечить не будем! Хозяева отказались от выпавшего из окна котенка