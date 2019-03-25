Памятник городским кошкам восстановили в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:10 2019-03-25T05:10:39+03:00

Рядом с ним снова появилась кормушка для птиц

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Хорошая новость: в Красноярске восстановили памятник городским кошкам. Об этом сообщил администратор паблика «Я люблю Красноярск» Андрей Григорьев. На днях под «полочкой», где расположились кошки, разместили кормушку для птиц.

К слову, композиция появилась на фасаде здания факультета начфака (проспект Мира,83) в 2003 году. Мало кто помнит, но изначально она состояла из трех фигур. Двух кошек и воробья, примостившегося на краю кормушки снизу. Но вскоре «тарелку» с сидящей на ней птицей кто-то оторвал.

- И вот спустя больше чем десять лет памятник восстановили, - делится автор поста. – Теперь все по задумке авторов: кошки не видят птичек, и те могут спокойно клевать зерно.

Вместо металлических птиц будут живые. Правда, подсыпать им корма можно будет только с высокой лестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU