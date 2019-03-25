Сохранились или бессмертные? В Красноярске массово выходят на тонкий лед Енисея

СЕГОДНЯ 04:47 2019-03-25T04:47:47+03:00

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В Красноярске уже довольно тепло, лед на Енисее (и не только) стал совсем тонким. И горожане массово вышли… по нему гулять. Парочки подростков, целые семьи, даже мамы с колясками! Рискуя в один момент уйти под воду.

- Ну а «отважные» рыбаки, сидящие у кромки воды на тонкой корочке льда, у нас повсеместно, - пишут в соцсетях. – И у вантового моста, и на Абаканской протоке. Тогда как МЧС постоянно предупреждает: выходить на лед сейчас опасно.

Похоже, недавняя трагедия на Красноярском водохранилище (район Бирюсинского залива) ничему не научила. Напомним, там на тонкий лед выехала машина. Водитель успел выпрыгнуть, а его пассажирка ушла под воду вместе с авто.

- А в воскресенье на моих глазах у Виноградовского моста мать разгуливала по льду вместе с двумя детьми лет 3-4, - делится жительница Центрального района Ксения. – В метре от воды. Уследить за обоими не могла, так что они бегали, где хотели, прыгали по льду. Это было очень жутко!

- Сохранились или бессмертные? – комментируют пользователи. – Про тех же рыбаков: если унесет на отколовшейся льдине, спасательные мероприятия надо проводить за счет самих рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU