2019-03-24T16:56:09+03:00
Общество

«Помогите встретиться нам!»: в Красноярске обещают вознаграждение нашедшему черного пса Атоса

Хозяйка очень скучает по своему питомцу и переживает за его судьбу
Ольга КОСТИНА
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Атоса очень ждут дома Фото: соцсетиАтоса очень ждут дома Фото: соцсети
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Статный. Высокий. Черный. С хвостом, как у лайки. Зовут Атос. Его уже долгое время ищет хозяйка. А он скитается по красноярским улицам и мечтает вернуться домой. Его часто видят в центре Красноярска. Но пока встретиться с любимой хозяйкой не получается. Как только поступает информация, что пса видели там-то, Ольга мчится туда стрелой. Но уже не находит своего любимца. Последний раз Атоса видели накануне, 23 марта, около полуночи возле магазина «Красный яр».

«Просьба к живущим в центре или просто гуляющим, работающим. Где-то бродит Атос или лежит в центре во дворах. Уже печальный и голодный. Люди, помогите встретиться нам! Мы любим друг друга! Без меня пес превращается, как сегодня уже назвали, из игручего красавчика, в печального и несчастного бродячего», - написала в соцсетях Ольга.

Еще одна особая примета: у пса на задних лапах есть пятые пальцы.

Тому, кто найдет Атоса, хозяйка обещает вознаграждение. Она обращается к красноярцам: «Увидите, покормите и задержите до моего приезда!».

Если увидите Атоса, то сразу звоните по телефонам (8-913-045-92, 295-75-33 Ольга).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бари - пропал любимец семьи Фото: соцсети

Бари - пропал любимец семьи Фото: соцсети

И еще одного пса разыскивают в Красноярске. Зовут Бари. Белоснежный крепкий красавчик. Любимец семьи. Ему 7 месяцев. Рост чуть выше колена. Хозяева тоже очень переживают и обещают вознаградить того, кто поможет вернуть друга домой.

Пропал Бари сегодня, 24 марта, в районе дач на Маерчака, возле Камаз-центра. Сейчас может быть где угодно. Но больше вероятности встретить его в районе улицы Калинина или поселка Солонцы.

«Пропал наш дружок… Кто видел, отзовитесь, пожалуйста. Был без ошейника. В вольной среде обитания не жил, очень переживаем…», – умоляют помочь хозяева Бари.

Звонить можно днем и ночью с любой полезной информацией по телефонам 8-902-973-45-44 или 8-965-918-85-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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