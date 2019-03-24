Красноярцы спорят в соцсетях о запрете курения на левобережной набережной

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-24T15:42:28+03:00

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В администрации Красноярска предложили запретить курение на левобережной набережной. Заместитель главы города Владислав Логинов привел несколько доводов в пользу этой инициативы. Один из главных: набережная – это территория здоровья и табачному дыму здесь не место. Ведь в нашей стране уже действует запрет на курение в общественных местах. Депутатам горсовета предстоит обсудить эту идею и принять соответствующее решение. Но прежде чиновники решили узнать мнение горожан. И вот 23 марта запустили голосование в официальной группе администрации во «ВКонтакте». Пока участие в опросе приняли 1116 человек. И пока большинство голосующих поддержали предложение администрации – 46 процентов. За то, что под запрет должны попасть и кальянщики высказались 36 процентов. Еще 13 процентов отметили, что им все равно. Против – 18 процентов.

Но в комментариях жители не столь категоричны и требуют альтернативных решений. Чтобы всем хорошо было.

«Что за дискриминация курящих!?!».

«Да сколько не принимай законов, если их не будут соблюдать, то толку от них нет».

«А курильщики, что не люди! Такие же люди со своими привычками и согласно конституции имеют на все полные права».

«Место для курения решило бы все проблемы. Кто-то же отдыхает при помощи сигареты после тяжелого рабочего дня».

«Все прекрасно знают, даже если будут оборудованные места для курения, это ничего не изменит, вся набережная будет в окурках. Нужно убрать кальянщиков и запретить курение!».

«На набережной много детей и подростков, они же, как губки, перенимают дурные привычки».

«Организовывать надо, а не запрещать. Комфортная среда обитания эта та среда, где комфортно всем. Не курящим, курящим, инвалидам, всем. Запретить много ума не надо, а сделать хорошо всем - это труд! Вот и извольте трудиться на благо всех, а не для отдельной категории людей»

Некоторые и вовсе подошли с юмором к опросу: предложили сделать две набережные для курящих и не курящих.

А вы как считаете, нужно запретить курение на набережной? Обсудим в комментариях.

Пока голоса распределились так... Фото: vk.com/krasnoyarskrf

ИСТОЧНИК KP.RU