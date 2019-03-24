В Абакане попытка полицейских задержать пьяного водителя привела к гибели водителя такси
В центре Абакана (Республика Хакасия) минувшей ночью произошла смертельная авария. К трагическому исходу привела ночная погоня за лихачом. Информация об этом появилась в соцсетях. Позже было опубликовано и видео с места событий.
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, водитель Мерседеса пытался скрыться от инспекторов ДПС, которые «висели» у него на хвосте. Он не подчинился на их требование остановиться, наоборот, еще больше прибавил скорость. В итоге нарушитель вылетел на перекресток улиц Щетинкина - Кирова на «красный» и на полном ходу протаранил автомобиль такси.
Несмотря на то, что авария произошла ночью, на улице было много людей. Многие бросились к покореженным машинам, чтобы помочь пострадавшим. Но невольный участник ДТП погиб на месте.
«Водитель такси скончался на месте, другой участник аварии госпитализирован», - рассказали очевидцы.
По предварительной информации, виновник аварии был пьян. Поэтому и пытался скрыться от преследования.
Сейчас пользователи соцсетей бурно обсуждают это происшествие.
«Нечего от полиции бегать. А если бегает, значит, пьяный. А если пьяный сидит дома».
«У таксиста шансов не было, на такой скорости при боковом ударе ломает шею».
«Странный перекресток. Казалось бы, все видно. Но ДТП там все бывают, один раз в бок пожарной машине влетели, в другой раз скорой».
В обстоятельствах случившегося предстоит разобрать компетентным органам. Водителю Мерседеса грозит уголовная ответственность по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за подобное преступление – лишение свободы до семи.
Фото: Жесть Красноярска.
Видео: ЧП-Красноярск.
Авария в Абакане.Видео проекта компании ОрионТелеком ЧП-Красноярск
ИСТОЧНИК KP.RU