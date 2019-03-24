В Абакане попытка полицейских задержать пьяного водителя привела к гибели водителя такси

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-24T13:02:23+03:00

У водителя такси после такого удара не было шансов выжить Фото: Жесть Красноярск

Лихач за рулем Мерседеса на полном ходу протаранил автомобиль на перекрестке

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В центре Абакана (Республика Хакасия) минувшей ночью произошла смертельная авария. К трагическому исходу привела ночная погоня за лихачом. Информация об этом появилась в соцсетях. Позже было опубликовано и видео с места событий.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, водитель Мерседеса пытался скрыться от инспекторов ДПС, которые «висели» у него на хвосте. Он не подчинился на их требование остановиться, наоборот, еще больше прибавил скорость. В итоге нарушитель вылетел на перекресток улиц Щетинкина - Кирова на «красный» и на полном ходу протаранил автомобиль такси.

Несмотря на то, что авария произошла ночью, на улице было много людей. Многие бросились к покореженным машинам, чтобы помочь пострадавшим. Но невольный участник ДТП погиб на месте.

«Водитель такси скончался на месте, другой участник аварии госпитализирован», - рассказали очевидцы.

По предварительной информации, виновник аварии был пьян. Поэтому и пытался скрыться от преследования.

Сейчас пользователи соцсетей бурно обсуждают это происшествие.

«Нечего от полиции бегать. А если бегает, значит, пьяный. А если пьяный сидит дома».

«У таксиста шансов не было, на такой скорости при боковом ударе ломает шею».

«Странный перекресток. Казалось бы, все видно. Но ДТП там все бывают, один раз в бок пожарной машине влетели, в другой раз скорой».

В обстоятельствах случившегося предстоит разобрать компетентным органам. Водителю Мерседеса грозит уголовная ответственность по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за подобное преступление – лишение свободы до семи.

Фото: Жесть Красноярска.

Видео: ЧП-Красноярск.

Авария в Абакане.Видео проекта компании ОрионТелеком ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU