2019-03-24T08:10:32+03:00
Происшествия

В Красноярском крае спасатели участвуют в поисках двух мужчин

Один из них мог утонуть, другой заблудиться в лесу
Ольга КОСТИНА
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Спасатели, полицейские и волонтеры разыскивают пропавших Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскСпасатели, полицейские и волонтеры разыскивают пропавших Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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В Красноярском крае ведутся поиски двух мужчин. Информация об этом опубликована в оперативной сводке КГКУ «Спасатель»

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, один из пропавших еще 9 марта ловил рыбу неподалеку от поселка Додоново, упал в реку и утонул. Сразу оговоримся, пока это только предварительные данные. За помощью в поисках пропавшего к спасателям обратились полицейские.

«Выезд по заявке МУ МВД для поиска утонувшего гражданина на акватории реки Енисей», - указано в сводке.

В итоге поисковые группы обследовали 50 километров береговой линии Енисея. Но пока судьба пропавшего мужчины остается неизвестной.

Поисковики обследовали ближайшие леса Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Поисковики обследовали ближайшие леса Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Также по заявке МВД проводились поиски еще одного пропавшего мужчины. Известно, что он вышел с территории частного предприятия в поселке Солонцы и пропал. В поисках также приняли участие и волонтеры из группы «Поиск пропавших детей» - Красноярск. Поисковики обследовали 10 километров местности. Проверили канализационные колодцы, прочесали ближайшие к месту пропажи лес. Но результата пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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