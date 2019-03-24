2019-03-24T06:23:25+03:00
Спорт

В первенстве мира среди юниоров по лыжному ориентированию красноярская спортсменка завоевала две медали

В копилке Марины Вяткиной «золото» и «бронза»
Ольга КОСТИНА
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Марина Вяткина завоевала две медали Фото: КрайспортМарина Вяткина завоевала две медали Фото: Крайспорт
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В Швеции в Питео с 20 по 24 марта проходят чемпионат мира, первенство мира среди юниоров и первенство Европы по лыжному ориентированию. За награды борются более 270 спортсменов из 20 стран. В том числе и спортсмены из Красноярского края. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе Крайспорта.

В первый день соревнований в рамках первенства мира прошли соревнования в гонке на длинную дистанцию. И первое место среди юниорок заняла спортсменка краевой Академии зимних видов спорта Марина Вяткина. Второй стала Сиири Саало из Финляндии, третье финишировала россиянка Александра Русакова.

Две медали взяли российские спортсменки Фото: Крайспорт

Две медали взяли российские спортсменки Фото: Крайспорт

Еще один представитель Красноярского края завоевал медаль среди юниоров. Герман Сазыкин занял третье место и стал бронзовым призером. «Золото» у россиянина Сергея Мизонова, «серебро» взял Николя Мюллер из Швейцарии.

На следующий день в спринте Марина Вяткина уступила двум спортсменкам из Швеции. «Золото» взяла София Вестин, «серебро» - Элин Шагерстром.

Герман Сазыкин занял третье место Фото: Крайспорт

Герман Сазыкин занял третье место Фото: Крайспорт

ИСТОЧНИК KP.RU

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