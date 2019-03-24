2019-03-24T06:00:42+03:00
Дом. Семья

В красноярском зоопарке посетители угостили проснувшихся медведей бутербродами

Косолапым понравились вкусности из меда, орехов и ягод
Ольга КОСТИНА
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В красноярском зоопарке медведей разбудили вкусным завтракомВ красноярском зоопарке медведей разбудили вкусным завтракомФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
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Накануне, 23 марта, в Парке «Роев ручей» посетители угощали пробудившихся от зимней спячки бурых и гималайских косолапых бутербродами. Сооружали их из любимых медвежьих лакомств - меда, орехов и ягод. В приготовлении угощения участвовали не только взрослые, но и дети. Они были просто в восторге от такого увлекательного занятия.

Бутерброд состоял из любимых лакомств медведей Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Бутерброд состоял из любимых лакомств медведейФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

- В стародавние времена на Руси люди жили в гармонии с природой, а животных и растения воспринимали как равных, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Парка «Роев ручей». - Одним из древнейших русских праздников был день почитания Медвежьего Бога: принесение жертвы (требы) великому Медовому Зверю. Медведь – мед ведает. Праздник был приурочен к наступлению календарной весны и как раз, приходившийся на пору, когда пробуждались от зимней спячки медведи.

А вы знаете, почему принято говорить, что первый блин комом? И это не связано с тем, что он чаще всего не получается. В древности, медведя звали «ком», отсюда и название праздника – Комоедица. И начинался он с подношения еды медведям. Еду тогда косолапым готовили особую - обрядовые блины. А делали их из нескольких мучных замесов: гороха, овса и ячменя. Комы пекли женщины, старшие в семье, приносили их в лес, укладывали на пни для пробудившихся медведей. Отсюда и пошла поговорка: первый блин – комам, то есть медведям. А после праздника людей ожидали напряженные сельскохозяйственные работы, продолжавшиеся все теплое время года.

Угощение складывали в специальный отсек Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Угощение складывали в специальный отсекФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Обо всех этих обычаях посетителям красноярского зоопарка рассказали на интерактивной площадке «Интересные факты о медведях». Еще гостям праздника показали парад плюшевых мишек и провели творческий мастер-класс «МодаМишки». Очень востребованной оказалась фотозона с медведем. Каждому хотелось оставить хоть что-то на память об этом событии. Не каждый же день удается угостить медведей завтраком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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