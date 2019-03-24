«В эти часы рядом с Абаканом горит трава»: глава Хакасии призвал земляков прекратить весенние палы

СЕГОДНЯ 05:05 2019-03-24T05:05:51+03:00

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Тяжелым выдался субботний день для пожарных в Хакасии. Накануне, 23 марта, почти каждый час они выезжали на тушение палов травы. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Республики, обстановка складывается крайне напряженная.

В течение дня палы травы зарегистрированы в Абакане, Черногорске, Алтайском, Орджоникидзевском и Усть-Абаканском районах. Крупный пожар произошел в дачном обществе «Хоных». Огнем уничтожены десять надворных построек и нежилых домиков. Пожар ликвидировали на площади 2000 «квадратов». Обошлось без пострадавших, точные причины возгорания устанавливаются. Не исключено, что на одном из участков жгли траву. Еще один пожар произошел в 5 километрах от поселка Солнечное (район Красного озера). Пожарные устранили крупный пал травы в 10000 метров. Тушение осложняло то, что ЧП произошло в горной местности. В Боградском районе локализован лесной пожар на площади 7,5 гектар возле поселка Белелик. Сейчас на участке несут дежурство сотрудники Боградского лесничества.

Власти региона бьют тревогу и просят жителей прекратить устраивать поджоги травы и мусора.

- Уважаемые земляки, в Хакасии установилась сухая и теплая погода, - обратился Валентин Коновалов, глава Хакасии к жителям республики. - Убедительно прошу вас соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких. В эти часы рядом с Абаканом горит трава. На месте работают пожарные. Угрозы жилым домам нет.

Пожарные напоминают жителям и гостям региона: палы травы и поджоги мусора запрещены!

- В теплую и ветреную погоду огонь распространяется молниеносно! - предупреждают в МЧС Хакасии. - Это несет прямую угрозу населенным пунктам, объектам инфраструктуры, сельскому хозяйству, природе, но самое главное - вашей жизни и здоровью!

Сегодня, 24 марта, ситуация может стать еще более серьезной. Ведь синоптики пообещали усиление ветра до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU