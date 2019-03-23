Элитный дом могут построить в березовой роще Красноярска

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-23T15:35:54+03:00

За отказ выдать разрешение предприниматели подали в суд на мэрию

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В березовой роще Студгородка в Красноярске собираются построить элитный дом. Компания «Три медведя», которая держит пансионат на этом участке, обратилась в Арбитражный суд. Чтобы подтолкнуть мэрию, ранее запретившую стройку здесь, отменить свое решение.

К сведению: возвести восьмиэтажный дом с подземной парковкой планируется у стадиона «Динамо». Как раз на месте той самой гостиницы. Чтобы реализовать свой проект, предприниматели вышли с ним на общественные слушания.

Понятно, что эта история широко обсуждалась горожанами. Большинство высказывались против постройки. Есть опасения, что она может негативно повлиять на экосистему, поскольку дом расположился бы слишком близко к лесу. В итоге глава Красноярска Сергей Еремин подписал постановление об отказе в выдачи разрешения.

И вот – новый поворот. Компания решила добиться своего через Арбитражный суд. Заседание назначено на 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU