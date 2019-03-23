Источник: замглавы Красноярска попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-23T15:05:55+03:00

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На заместителя главы Красноярска Андрея Короткова заведено уголовное дело. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на собственный источник.

Напомним, с 27 декабря 2018 года Коротков является руководителем департамента общественной безопасности. До этого он возглавлял администрацию Советского района, а еще раньше трудился в МЧС, в том числе был начальником отдела капитального строительства Сибирского регионального центра.

По данным источника, Андрей Коротков подозревается в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Есть вероятность, что при возведении домов для сотрудников министерства он мог внести изменения в контракт. И на месте многоквартирных зданий «выросли» коттеджи.

Подчеркнем: официальной информации на этот счет нет. Следком и городская администрация пока никак не комментируют ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU