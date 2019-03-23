Мать пошла под суд за гибель знакомого, «обидевшего» ее ребенка

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-23T15:07:05+03:00

Теперь ей грозит до двух лет

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В Хакасии 38-летняя женщина пойдет под суд за смерть знакомого, «обидевшего» ее ребенка. Об этом случае рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике.

- Вечером 6 ноября прошлого года женщина с ребенком пришла в гости к мужчине и его сожительнице, - делятся следователи. – Все происходило в деревне Буденовка Бейского района. Взрослые стали распивать спиртное, а ребенка мать положила спать на кровать хозяина. Из-за этого между ним и женщиной возникла ссора. В конце концов, гостья два раза ударила мужчину кулаком по улицу, тот упал, стукнувшись головой о пол.

На следующий день потерпевшего увезли в больницу. И спустя три недели он умер – из-за закрытой черепно-мозговой травмы, которая осложнилась отеком и сдавливанием головного мозга. На женщину завели уголовное дело по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности» (часть 1). Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы.

На допросах подозреваемая признала свою вину и во всем раскаялась. Материалы ее дела уже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU