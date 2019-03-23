2019-03-23T13:34:35+03:00
Происшествия

«Купите ему карусель»: в соцсетях обсуждают школьника, устроившего танцы вокруг столба посреди дороги

А меньше чем в метре от него проносятся машины
Ася ЖУКОВА
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В соцсетях обсуждают школьника, устроившего танцы вокруг столба посреди дороги. Фото: стоп-кадр "Ревизорро".В соцсетях обсуждают школьника, устроившего танцы вокруг столба посреди дороги. Фото: стоп-кадр "Ревизорро".
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Мальчишка лет десяти в полосатой куртке нарезает круги вокруг столба на островке безопасности посреди дороги. Совсем не обращая внимания на проносящиеся рядом машины. Ждет зеленый, чтобы перейти. Между тем стоило ему оступиться, могло произойти непоправимое. Такое видео от очевидцев появилось накануне, 22 марта, в группе «Ревизорро» - Красноярск. С комментарием:

- Уважаемые родители! Может, узнаете своего ребёнка? Проведите с ним беседу, все могло закончиться трагедией.

Действительно, сцена жутковатая. Устав крутиться у столба, ребенок опирается на него. Едва ли не выставив ноги на проезжую часть. А, когда дожидается зеленого, устремляется на дорогу. Но внезапно теряет равновесие и валится на асфальт.

Устав крутиться у столба, ребенок опирается на него. Фото: стоп-кадр "Ревизорро".

Устав крутиться у столба, ребенок опирается на него. Фото: стоп-кадр "Ревизорро".

А вот что пишут в соцсетях:

- Я бы просто не смогла стоять и смотреть. Хоть бы в окошко авто крикнули, что это опасно так делать ...

- А он бы в ответ камень в «лобовуху».

- Я таких часто с дороги выдергиваю, за что успею ухватить, будьто капюшон, рюкзак. Прям выскакивают на красный.

- Мальчик, как минимум, не осознает, где и что он делает. Возможно, родители не постарались объяснить, как стоит вести себя рядом с дорогой.

- Уважаемые родители! Может, узнаете своего ребёнка на видео, купите ему карусель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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