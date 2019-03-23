СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-23T12:51:03+03:00

За две тысячи рублей житель Красноярского края купил ссылку в интернете. Фото: Мария ЛЕНЦ

А отсудить сумел в пять раз больше

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Житель города Шарыпово Красноярского края приобрел за две тысячи рублей ссылку на сайт в интернете. Но, подав в суд, смог вернуть свои деньги в пятикратном размере, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Дело было так. Мужчина остался без работы и никак не мог найти новое место. Поэтому решил, помочь ему должны профессионалы. Так что обратился в компанию «КИЗИР». Заключил договор на оказание услуг и предоставление информации о вакантных местах.

Заплатил 2 тысячи рублей, а взамен получил... ссылку. Ему дали адрес находящегося в свободном доступе сайта. И предложили: поищите вакансии сами.

- Деньги-то хоть верните! – возмутился мужчина. Однако ему указали на дверь. Пришлось подавать иск в суд. И там встали на его сторону.

- Мировой суд удовлетворил требования потребителя о возврате 2 тысяч рублей, - сообщили в управлении. – Кроме того, взыскал неустойку – 2 тысячи, компенсацию морального вреда – 3 тысячи, а также штраф – 3 500.

ИСТОЧНИК KP.RU